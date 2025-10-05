«Урок ГТО» объединил более 1000 школьников Липецкой области

Акция «Урок ГТО» прошла в учебных заведениях Липецкой области в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». В мероприятиях приняло участие более 1000 ребят, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Например, в Липецке акцию поддержали центры тестирования «Сокол» и «Пламя». «Сокол» провел для учеников младших классов лекции и викторины, а старшеклассникам помог разобраться с регистрацией на сайте gto.ru. Центр «Пламя» посетил шесть городских школ, где адаптировал уроки для разных возрастов. Ребятам из младших классов показывали интерактивные ролики, а для будущих выпускников подготовили особую презентацию о преимуществах знака отличия при поступлении в вузы.
В Чаплыгинском районе в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лазурный» для ребят устроили спортивный праздник: теорию, разминку, просмотр мультфильмов и даже пробную сдачу нормативов. А в Ельце сделали акцент на практической пользе. Выпускникам подробно объяснили, как знак ГТО помогает получить дополнительные баллы к ЕГЭ.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.