«Урок ГТО» объединил более 1000 школьников Липецкой области

Например, в Липецке акцию поддержали центры тестирования «Сокол» и «Пламя». «Сокол» провел для учеников младших классов лекции и викторины, а старшеклассникам помог разобраться с регистрацией на сайте gto.ru. Центр «Пламя» посетил шесть городских школ, где адаптировал уроки для разных возрастов. Ребятам из младших классов показывали интерактивные ролики, а для будущих выпускников подготовили особую презентацию о преимуществах знака отличия при поступлении в вузы.