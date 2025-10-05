На Молдову идёт неделя дождей, холод и заморозки: Вернется ли еще тепло — синоптики дали точный прогноз

В Кишиневе днем около +12−14, дождь. Облачно, практически без прояснений. Максимальные порывы ветра 19 км/час. Вроде терпимо, но на фоне дождя очень даже неприятно.
Ночью ветер усилится, ожидаются ливни и понижение температуры до +8−9 градусов.
В этот день в столице в пошлом году было + 18 градусов.
На юге Молдовы днем + 17−18 ночью около + 10.
На севере страны днем +12, ночью + 5, дождь.
К выходным ждём потепления и конца сезона дождей… Очень ждём…
Погода на неделю. Фото: соцсети
