Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Молдову идёт неделя дождей, холод и заморозки: Вернется ли еще тепло — синоптики дали точный прогноз

Какой будет погода в Молдове в понедельник, 6 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем около +12−14, дождь. Облачно, практически без прояснений. Максимальные порывы ветра 19 км/час. Вроде терпимо, но на фоне дождя очень даже неприятно.

Ночью ветер усилится, ожидаются ливни и понижение температуры до +8−9 градусов.

В этот день в столице в пошлом году было + 18 градусов.

На юге Молдовы днем + 17−18 ночью около + 10.

На севере страны днем +12, ночью + 5, дождь.

К выходным ждём потепления и конца сезона дождей… Очень ждём…

Погода на неделю. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Погода на неделю. Фото: соцсети.

Читайте также:

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше