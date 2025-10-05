В Екатеринбурге состоится форум для представителей санаторной отрасли

Евразийский форум «Санкур-эволюция» для специалистов санаторно-курортной сферы пройдет с 7 по 9 октября в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в учреждении «Город».
Мероприятие пройдет на площадке Делового выставочного центра. Оно объединит представителей российской сферы туризма и санаторно-курортных услуг. В программе мастер-классы по популярным и эффективным методам аппаратного лечения, по организации сервиса, семинары по маркетингу и лекции по применению IT-технологий в бизнесе. Также проведут всероссийский конкурс шеф-поваров и служб питания санаториев и курортов.
Кроме того, на форуме впервые пройдет конференция по интеграции методов традиционной восточной медицины в программы санаториев. На ней выступят специалисты из Китая и Индии. Участники также смогут узнать опыт «Центра восточной медицины» города Улан-Удэ. Это единственная государственная организация в России, оказывающая услуги, основанные на сочетании современного и традиционного методов лечения. Подробно ознакомиться с программой и зарегистрироваться для бесплатного участия в форуме можно на официальном сайте.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.