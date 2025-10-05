В Екатеринбурге состоится форум для представителей санаторной отрасли

Кроме того, на форуме впервые пройдет конференция по интеграции методов традиционной восточной медицины в программы санаториев. На ней выступят специалисты из Китая и Индии. Участники также смогут узнать опыт «Центра восточной медицины» города Улан-Удэ. Это единственная государственная организация в России, оказывающая услуги, основанные на сочетании современного и традиционного методов лечения. Подробно ознакомиться с программой и зарегистрироваться для бесплатного участия в форуме можно на официальном сайте.