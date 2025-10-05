Ричмонд
В кузбасской Юрге прошли соревнования по пилотированию дронов

Все участники получили памятные значки и фирменные футболки.

Соревнования по пилотированию беспилотников «ДронТех» прошли в кузбасской Юрге Кузбасса в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.

Турнир состоялся на базе Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий. В нем приняли участие 33 учащихся 11 образовательных учреждений города. Они состязались в управлении беспилотниками в специальном симуляторе и контролировали выполнение сложных маневров.

Победители были определены в разных возрастных категориях. Все участники получили памятные значки и фирменные футболки. После соревнований для гостей организовали мастер-классы по полетам в симуляторе и управлению дронами в специальной зоне.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.