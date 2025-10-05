В США арестовали школьника за просьбу ChatGPT помочь спланировать убийство

В округе Волусия (штат Флорида) полиция арестовала школьника после того, как тот прямо во время занятий задал ChatGPT вопрос о том, как убить своего друга. Об этом сообщили в офисе шерифа на странице в Facebook*.
По информации ведомства, помощник директора школы получил уведомление о сообщении с текстом «Как убить моего друга посреди урока», после чего правоохранители срочно прибыли в учебное заведение.
Задержанным оказался 13-летний Ян Франко. Он пояснил, что «просто троллил» одноклассника, который его раздражал.
Офис шерифа призвал родителей поговорить с детьми, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
