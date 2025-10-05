Ричмонд
В Петербурге открылась крупнейшая выставка картин Архипа Куинджи

Посетители увидят более 150 произведений художника из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи и региональных музеев страны.

Масштабная выставка работ Архипа Куинджи открылась в корпусе Бенуа Русского музея Санкт-Петербурга в ходе XI Форума объединенных культур, сообщили в городском комитете культуры. Экспозиция организована в соответствии с целями нацпроекта «Семья».

На выставке представлено 151 произведение художника, включая знаменитые полотна «Лунная ночь на Днепре» и «Радуга». Основу экспозиции составила коллекция Русского музея — крупнейшее в мире собрание работ Куинджи, дополненное 13 картинами из Третьяковской галереи и региональных музеев страны.

Особенностью выставки стал интерактивный мультимедийный проект «Свет как эксперимент», который демонстрирует, как художник сочетал художественные приемы с научными открытиями XIX века. Посетители через QR-коды могут ознакомиться с историей пигментов и оптическими экспериментами той эпохи.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.