В Петербурге открылась крупнейшая выставка картин Архипа Куинджи

Масштабная выставка работ Архипа Куинджи открылась в корпусе Бенуа Русского музея Санкт-Петербурга в ходе XI Форума объединенных культур, сообщили в городском комитете культуры. Экспозиция организована в соответствии с целями нацпроекта «Семья».
На выставке представлено 151 произведение художника, включая знаменитые полотна «Лунная ночь на Днепре» и «Радуга». Основу экспозиции составила коллекция Русского музея — крупнейшее в мире собрание работ Куинджи, дополненное 13 картинами из Третьяковской галереи и региональных музеев страны.
Особенностью выставки стал интерактивный мультимедийный проект «Свет как эксперимент», который демонстрирует, как художник сочетал художественные приемы с научными открытиями XIX века. Посетители через QR-коды могут ознакомиться с историей пигментов и оптическими экспериментами той эпохи.
