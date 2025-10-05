ФК «Ростов» обыграл ФК «Оренбург» на стадионе «Газовик»

В воскресенье, 5 октября, ФК «Ростов» встретился с ФК «Оренбург» на домашнем поле соперника. Игра прошла в матче 11-го тура РПЛ. Перед этим желто-синие сразились с ФК «Краснодар» на стадионе «Ростов-Арене», матч закончился ничьей.
В этот раз желто-синим повезло больше. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Но во втором тайме ростовчане вырвали победу. На 84-й минуте Тимур Сулейманов забил победный гол. Итог — 1:0 в пользу наших игроков. Таким образом ростовчане получили 10 очков и вышли на 10-ю строчку в турнирной таблице.
Теперь 18 октября желто-синие сыграют с ФК «Спартак».
