ФК «Ростов» обыграл ФК «Оренбург» на стадионе «Газовик»

В этот раз желто-синим повезло больше. Первый тайм завершился со счетом 0:0. Но во втором тайме ростовчане вырвали победу. На 84-й минуте Тимур Сулейманов забил победный гол. Итог — 1:0 в пользу наших игроков. Таким образом ростовчане получили 10 очков и вышли на 10-ю строчку в турнирной таблице.