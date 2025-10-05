Лыжники из Подмосковья завоевали 2 бронзовые медали на чемпионате России

Соревнования проходили в Сочи и являются заключительными в летнем сезоне. Ксения Каблукова в прыжках с трамплина К-95 показала результаты 93,5 и 92 метра, набрав в сумме 200,4 очка. Виталий Иванов в лыжном двоеборье после второго места в прыжках с трамплина К-125 завершил лыжную гонку преследования на 10 км третьим в общем зачете. Оба лыжника представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.