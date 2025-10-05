В Алабаме два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе

Как писал сайт KP.RU, 4 октября в штате Техас произошла стрельба, в результате которой, погибли, по меньшей мере, два ребенка, еще двое детей пострадали. Аппарат шерифа округа Бразория отметил, что два ребенка, доставленных в больницу, находятся в критическом состоянии.