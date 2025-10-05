Ричмонд
В Алабаме два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе

12 человек получили ранения в ходе перестрелки в ночном клубе Монтгомери.

Источник: Комсомольская правда

В США в Монтгомери (штат Алабама) в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и 12 получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBS.

«Это были две стороны, которые стреляли друг в друга посреди толпы…», - — заявил начальник полиции города.

По его словам, правоохранители сделают все необходимое, чтобы собрать доказательства и найти причастных к инциденту лиц.

Также глава полиции уточнил, что трое пострадавших были госпитализированы с опасными для жизни травмами. Пока полицейские не предъявили обвинений никому из подозреваемых.

Как писал сайт KP.RU, 4 октября в штате Техас произошла стрельба, в результате которой, погибли, по меньшей мере, два ребенка, еще двое детей пострадали. Аппарат шерифа округа Бразория отметил, что два ребенка, доставленных в больницу, находятся в критическом состоянии.