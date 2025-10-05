В Алабаме два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе

В США в Монтгомери (штат Алабама) в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека и 12 получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBS.
«Это были две стороны, которые стреляли друг в друга посреди толпы…», - — заявил начальник полиции города.
По его словам, правоохранители сделают все необходимое, чтобы собрать доказательства и найти причастных к инциденту лиц.
Также глава полиции уточнил, что трое пострадавших были госпитализированы с опасными для жизни травмами. Пока полицейские не предъявили обвинений никому из подозреваемых.
