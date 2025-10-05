Британский аналитик Меркурис назвал одну из главных незаурядных черт Путина

Британский аналитик Александр Меркурис выделил особую черту президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление он сделал в ролике на своем YouTube-канале.
По его словам, Путин, придерживаясь советской дипломатической традиции, всегда проявляет вежливость по отношению к другим главам государств.
— Путин очень незауряден среди мировых лидеров, он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело, — высказался аналитик.
Этот подход он применял как в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, так и с его предшественником, бывшим американским лидером Джо Байденом. Меркурис добавил, что стиль общения Путина с нынешним американским президентом не сильно отличается от его других международных взаимодействий.
Однако политики проявляют отношение друг к другу не только словами, но и невербально. На Аляске в августе состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Мировые СМИ назвали это событие историческим, обратив внимание на то, как тепло американский президент общался с Путиным, в то время как в рамках встречи с главой Украины Владимиром Зеленским несколькими месяцами ранее Трамп вел себя гораздо холоднее. О чем говорил язык тела Путина и Трампа, «Вечерняя Москва» узнала у физиономиста Олега Воеводина.