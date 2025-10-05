Британский аналитик Меркурис назвал одну из главных незаурядных черт Путина

Однако политики проявляют отношение друг к другу не только словами, но и невербально. На Аляске в августе состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Мировые СМИ назвали это событие историческим, обратив внимание на то, как тепло американский президент общался с Путиным, в то время как в рамках встречи с главой Украины Владимиром Зеленским несколькими месяцами ранее Трамп вел себя гораздо холоднее. О чем говорил язык тела Путина и Трампа, «Вечерняя Москва» узнала у физиономиста Олега Воеводина.