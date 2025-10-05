Ричмонд
Две компании из Тамбовской области включили в реестр семейных предприятий

Это позволит предпринимателям получать специальные меры поддержки.

Две компании из Мичуринска вошли в реестр семейных предприятий малого и среднего бизнеса Тамбовской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города.

В реестр включены магазин «Агроном» Олеси Мокроусовой, где семья продает семена и садовый инвентарь, и магазин «Круглыйгод.РФ» Владислава Дорохова с супругой, специализирующийся на садовой мебели и товарах для праздника. Всего в региональный реестр добавлено 56 субъектов МСП.

Включение в реестр позволяет предпринимателям получать специальные меры поддержки: доступ к услугам Центра «Мой бизнес», участие в выставках и бизнес-миссиях, а также возможность получения государственного кредита с низкими процентными ставками.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.