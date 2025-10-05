Две компании из Тамбовской области включили в реестр семейных предприятий

В реестр включены магазин «Агроном» Олеси Мокроусовой, где семья продает семена и садовый инвентарь, и магазин «Круглыйгод.РФ» Владислава Дорохова с супругой, специализирующийся на садовой мебели и товарах для праздника. Всего в региональный реестр добавлено 56 субъектов МСП.