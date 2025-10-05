В чеченском городе Аргуне прошел музыкальный конкурс юных талантов

Межшкольный музыкальный конкурс, организованный в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», состоялся в школе № 2 города Аргун Чеченской Республики, сообщили в мэрии города.
Мероприятие стало профессиональной площадкой для выявления и поддержки молодых дарований. Жюри оценивало мастерство исполнения и оригинальность аранжировок, особое внимание уделяя номинации «Национальная песня в современном звучании». Абсолютной победительницей конкурса стала ученица школы № 4 Амина Усманова, покорившая зрителей мощным вокалом и самобытным исполнением народной песни.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.