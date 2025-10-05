Ричмонд
Производители из Ейска стали призерами агровыставки «Кубанская Ярмарка»

Жюри оценило продукцию семейной сыроварни Камиля Синагулова и безалкогольный бальзам из местных трав от Любови Первой.

Предприниматели из Ейского района Краснодарского края отличились на ежегодной агровыставке «Кубанская Ярмарка», где представили свою продукцию в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика», сообщили в районной администрации.

Всего в выставке приняли участие более 800 производителей со всего Краснодарского края. В номинации «Товары народных промыслов» победу одержала Любовь Первая с безалкогольным бальзамом, изготовленным по семейному рецепту из местных трав. Второе место в категории «Переработка и производство продовольственных товаров» заняла семейная сыроварня Камиля Синагулова. Эксперты высоко оценили качество и вкус представленных сыров.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.