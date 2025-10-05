Производители из Ейска стали призерами агровыставки «Кубанская Ярмарка»

Всего в выставке приняли участие более 800 производителей со всего Краснодарского края. В номинации «Товары народных промыслов» победу одержала Любовь Первая с безалкогольным бальзамом, изготовленным по семейному рецепту из местных трав. Второе место в категории «Переработка и производство продовольственных товаров» заняла семейная сыроварня Камиля Синагулова. Эксперты высоко оценили качество и вкус представленных сыров.