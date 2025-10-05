Благоустройство сквера в подмосковном Красногорске завершат осенью

В сквере общей площадью 5 га ведутся работы по созданию пешеходных и велосипедных дорожек, строительству скейт- и паркур-площадок, установке детских игровых комплексов и теневых навесов. Также предусмотрены монтаж систем освещения и видеонаблюдения, создание гидро-газона. Благоустройство затрагивает и прилегающую территорию домов по улице Школьной. После завершения работ жители получат современное общественное пространство для отдыха и занятий спортом.