Благоустройство сквера в подмосковном Красногорске завершат осенью

Работы по благоустройству Яблоневого сквера в городском округе Красногорск планируется завершить до конца осени, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Проект реализуется в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В сквере общей площадью 5 га ведутся работы по созданию пешеходных и велосипедных дорожек, строительству скейт- и паркур-площадок, установке детских игровых комплексов и теневых навесов. Также предусмотрены монтаж систем освещения и видеонаблюдения, создание гидро-газона. Благоустройство затрагивает и прилегающую территорию домов по улице Школьной. После завершения работ жители получат современное общественное пространство для отдыха и занятий спортом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.