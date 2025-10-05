Ричмонд
Благоустройство сквера в подмосковном Красногорске завершат осенью

Работы по обновлению затронут и прилегающую территорию домов по улице Школьной.

Работы по благоустройству Яблоневого сквера в городском округе Красногорск планируется завершить до конца осени, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Проект реализуется в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В сквере общей площадью 5 га ведутся работы по созданию пешеходных и велосипедных дорожек, строительству скейт- и паркур-площадок, установке детских игровых комплексов и теневых навесов. Также предусмотрены монтаж систем освещения и видеонаблюдения, создание гидро-газона. Благоустройство затрагивает и прилегающую территорию домов по улице Школьной. После завершения работ жители получат современное общественное пространство для отдыха и занятий спортом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.