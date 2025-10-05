В Кунгуре в Прикамье прошел творческий конкурс для старшего поколения

Зональный этап творческого конкурса «Радуга талантов» для ветеранских организаций прошел в конце сентября в Кунгуре Пермского края, сообщили в администрации Октябрьского городского округа. Мероприятие прошло в ходе реализации национального проекта «Семья».
В конкурсе приняли участие коллективы из семи муниципальных округов ассоциации «Согласие». Участники соревновались в таких номинациях, как вокал, танцы и игра на музыкальных инструментах. Так, танцевальный коллектив «Перепляс» из Октябрьского муниципального округа занял первое место с танцем «Фронтовые подруги».
«Этот конкурс для тех, кто способен проявить свое дарование и мастерство из числа ветеранов и граждан пожилого возраста и направлен на продление активного образа жизни», — отметила председатель Совета ветеранов Октябрьского муниципального округа Татьяна Змеева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.