Производитель соусов «Виртекс» Новосибирской области повысит эффективность

Компания работает более 20 лет и выпускает свыше 400 наименований продукции под брендами «Чим-Чим», «Костровок» и «Гурмикс». В качестве пилотного направления выбрана линия по выпуску соусов в стеклянных бутылках, где в 2024 году было произведено более 3,5 тысячи тонн продукции. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций компания намерена выявить и устранить производственные потери, чтобы повысить производительность не менее чем на 5%.