Производитель соусов «Виртекс» Новосибирской области повысит эффективность

Компания «Виртекс» из Новосибирской области, производитель соусов и приправ, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций Новосибирской области.
Компания работает более 20 лет и выпускает свыше 400 наименований продукции под брендами «Чим-Чим», «Костровок» и «Гурмикс». В качестве пилотного направления выбрана линия по выпуску соусов в стеклянных бутылках, где в 2024 году было произведено более 3,5 тысячи тонн продукции. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций компания намерена выявить и устранить производственные потери, чтобы повысить производительность не менее чем на 5%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.