Учитель из Красноярска стал призером конкурса «Сердце отдаю детям»

Преподаватель лицея № 7 Красноярска Александр Соболев стал лауреатом III степени всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», который проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
Конкурс этого года установил рекорд по количеству участников — 493 педагога из 85 регионов страны. В финал прошли 100 лучших специалистов. Они проводили открытые занятия, решали педагогические задачи и участвовали в профессиональных дискуссиях.
Александр Соболев был признан одним из лучших в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности». Он представил на конкурсе авторскую программу обучения по подводной робототехнике.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.,