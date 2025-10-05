Обновленная Кемеровская районная больница открылась после капремонта

Кемеровская клиническая районная больница имени Батиевского, капитально отремонтированная в ходе нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», начала прием пациентов с 1 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения Кузбасса.
Поликлиника рассчитана на 575 посещений в смену и будет обслуживать 35,7 тысячи жителей. В стационаре развернуто 40 коек терапевтического и хирургического профиля, а также 6 реанимационных мест. Больница оснащена современным диагностическим оборудованием, включая два рентген-аппарата, флюорограф и УЗИ-аппарат. Особое внимание уделено доступности для маломобильных пациентов — оборудованы пандусы, тактильная плитка и специализированные палаты. Отдельно создан стоматологический кабинет для лечения пациентов с ДЦП, аутизмом и психическими расстройствами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.