Экс-главу Минздрава Дагестана арестовали за мошенничество

Арестована бывший министр здравоохранения Республики Дагестан Татьяна Беляева. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Источник: Life.ru

«Заключена под стражу бывший министр здравоохранения РД», — говорится в Telegram-канале.

Беляеву подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в сентябре 2020 года чиновники Минздрава заключили контракты на 516 миллионов рублей для развития здравоохранения. По условиям, исполнители должны были бесплатно проводить гарантийное обслуживание. Однако в 2021—2024 годах были заключены дополнительные, необоснованные договоры на техническое сопровождение, дублирующие эти обязательства. В результате бюджет понёс убытки на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Беляеву взяли под стражу на два месяца, до 3 декабря.

Ранее сообщалось, что арестовали профессора Первого МГМУ имени Сеченова Амину Гараеву. Её обвиняют в посредничестве при получении взятки. Её задержали на два месяца.

