Экс-главу Минздрава Дагестана арестовали за мошенничество

Беляеву подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, в сентябре 2020 года чиновники Минздрава заключили контракты на 516 миллионов рублей для развития здравоохранения. По условиям, исполнители должны были бесплатно проводить гарантийное обслуживание. Однако в 2021—2024 годах были заключены дополнительные, необоснованные договоры на техническое сопровождение, дублирующие эти обязательства. В результате бюджет понёс убытки на сумму свыше 1 миллиона рублей.