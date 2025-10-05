В Братске Иркутской области после модернизации открыли выставочный зал

В учреждении установили новое экспозиционное оборудование, систему трекового освещения, мобильные стенды и мультимедийные панели. Обновление зала позволит проводить до 12 выставок в год на современном уровне. Зал оборудован тремя выставочными помещениями для масштабных и камерных экспозиций. На открытии представлена выставка «Вспомним, как все начиналось» более чем 180 произведений братских художников из фондов музея.