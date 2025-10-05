Ричмонд
В Братске Иркутской области после модернизации открыли выставочный зал

В учреждении появилось новое экспозиционное оборудование, система трекового освещения, мобильные стенды и мультимедийные панели.

Художественный выставочный зал Братского музея в Иркутской области открылся после модернизации, проведенной в ходе реализации национального проекта «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры и архивов.

В учреждении установили новое экспозиционное оборудование, систему трекового освещения, мобильные стенды и мультимедийные панели. Обновление зала позволит проводить до 12 выставок в год на современном уровне. Зал оборудован тремя выставочными помещениями для масштабных и камерных экспозиций. На открытии представлена выставка «Вспомним, как все начиналось» более чем 180 произведений братских художников из фондов музея.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.