В Мелеузовском районе Башкирии открыли 4 медпункта

Новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), построенные в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», открылись в Мелеузовском районе Республики Башкортостан, сообщили в администрации района.
Учреждения начали работу в деревнях Смаково, Малошарипово, Кизрай и Сыртланово. ФАПы оснащены современным оборудованием и будут обслуживать от 200 до 390 жителей каждый. Медицинскую помощь в новых пунктах оказывают опытные фельдшеры со стажем работы от 8 до 38 лет.
«ФАПы — это важная, даже стратегическая составляющая жизни на селе. Пусть с каждым годом их число растет, а продолжительность жизни наших граждан только увеличивается. Мы радуемся вместе с жителями, потому что помощь медиков на селе должна быть быстрой и профессиональной!», — отметил глава администрации Мелеузовского района Забир Габдуллин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.