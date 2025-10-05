В Мелеузовском районе Башкирии открыли 4 медпункта

«ФАПы — это важная, даже стратегическая составляющая жизни на селе. Пусть с каждым годом их число растет, а продолжительность жизни наших граждан только увеличивается. Мы радуемся вместе с жителями, потому что помощь медиков на селе должна быть быстрой и профессиональной!», — отметил глава администрации Мелеузовского района Забир Габдуллин.