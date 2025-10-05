Ричмонд
В Екатеринбурге пройдет фестиваль к 100-летию основателя балалаечной школы

В программе — концерты, творческие встречи, мастер-классы и научно-практическая конференция.

Всероссийский фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, основателя уральской балалаечной школы Евгения Блинова, пройдет с 6 по 8 октября в Екатеринбурге в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Мероприятия пройдут на площадке Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского и Уральской специальной музыкальной школы. В программе фестиваля — концерты, творческие встречи, мастер-классы и научно-практическая конференция. Участие примут юные балалаечники, преподаватели, известные исполнители и Уральский государственный русский оркестр. Торжественное открытие состоится 6 октября в Большом зале консерватории, где прозвучат сочинения уральских композиторов и переложения мировой классики.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.