Фильм «Классная» может войти в топ самых кассовых фильмов этого года

По итогам двух недель проката фильм «Классная» посмотрели уже более 32 тыс. зрителей. «В денежном эквиваленте это превысило Br200 тыс., и это только в кинотеатрах Минска нашей сети. Такой большой интерес и внимание публики, а также предварительная продажа на предстоящие выходные дают нам уверенность в том, что по итогам проката фильм войдет в топ самых кассовых фильмов этого года», — отметила Юлия Баранова.