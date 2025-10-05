5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм «Классная» может войти в топ самых кассовых фильмов этого года. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала начальник отдела репертуарного планирования УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Юлия Баранова, сообщает БЕЛТА.
По итогам двух недель проката фильм «Классная» посмотрели уже более 32 тыс. зрителей. «В денежном эквиваленте это превысило Br200 тыс., и это только в кинотеатрах Минска нашей сети. Такой большой интерес и внимание публики, а также предварительная продажа на предстоящие выходные дают нам уверенность в том, что по итогам проката фильм войдет в топ самых кассовых фильмов этого года», — отметила Юлия Баранова.
Белорусская кинолента «Классная» режиссера Кирилла Халецкого рассказывает о молодой выпускнице педагогического вуза Татьяне Василевской, которая получает распределение в агрогородок и ей приходится стать классным руководителем непростого 11-го класса. Сталкиваясь с трудностями и скепсисом учеников, начинающий педагог пытается обрести себя в профессии и стать настоящим учителем. Премьера фильма состоялась в Минске 18 сентября в кинотеатре «Москва».-0-
Скриншот видео телеканала СТВ.