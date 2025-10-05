На Эвересте из-за снежной бури застряли почти 1000 альпинистов

Почти тысяча альпинистов оказались отрезаны от внешнего мира на Эвересте в результате сильнейшей за последние годы снежной бури. Некоторые из них получили переохлаждение и находятся в критическом состоянии. Местные власти не исключили, что из-за непогоды на высоте около 5000 метров могли погибнуть 40 человек. На помощь отправлены сотни волонтеров и спасателей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».