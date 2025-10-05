Эпидемиолог: в Беларуси ежегодно в сезон заболеваемости ОРИ болеет до 40% населения

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно в сезон заболеваемости ОРИ болеет до 40% населения. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказала заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая, сообщает БЕЛТА.
«В 2023—2024 году уровень интенсивности эпидемического процесса, именно респираторных инфекций, как мы говорим, практически вернулся на допандемический период. Но все равно у нас в стране ежегодно в сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями переболевает до 40% населения», — отметила Вероника Высоцкая.
В целом эпидемиолог заверила, что показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных. «Лабораторный мониторинг, который мы проводим, показывает, что в настоящее время циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Например, это риновирусы, аденовирусы, бокавирусы. И циркуляция вирусов гриппа в настоящее время в стране не отмечается. Циркуляция вирусов гриппа А, причем H1N1 и H3N2, две разновидности вирусов гриппа А, и циркуляция вирусов гриппа В, линии “Виктория”, которая все-таки, как прогнозируется, будет менее активна, чем в прошлом году. Но параллельно будет циркуляция негриппозных вирусов, в том числе и нового коронавируса», — рассказала завотделом.
Что касается нового типа коронавируса «Стратус», то это новый вариант «Омикрона», одного из мутантов первичного коронавируса. «У него большая заразительность. Но вместе с тем, что успокаивает немного (но все-таки настороженность сохраняется), вирус не приводит к каким-либо тяжелым проявлениям заболевания. Но если у человека есть какая-то сопутствующая патология, то как себя поведет данный патоген, заразив этого человека? Конечно, надо быть настороже», — подчеркнула Вероника Высоцкая.
У населения есть возможность сделать профилактические прививки против гриппа с использованием пока только одной вакцины. «Это “Инфлювак тетра”, вакцина производства Нидерландов. В настоящее время ожидается поставка еще одной вакцины для оказания платных услуг населению — “Ваксигрип тетра”. Наверное, тоже знакомая вакцина французского производства. В начале следующей недели с лабораторного контроля выходит вакцина “Гриппол плюс” российского производства, которая закуплена для проведения вакцинации на бесплатной основе контингентам риска и всем желающим», — добавила эпидемиолог. -0-
Скриншот видео телеканала СТВ.