Эпидемиолог: в Беларуси ежегодно в сезон заболеваемости ОРИ болеет до 40% населения

В целом эпидемиолог заверила, что показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных. «Лабораторный мониторинг, который мы проводим, показывает, что в настоящее время циркулируют негриппозные респираторные вирусы. Например, это риновирусы, аденовирусы, бокавирусы. И циркуляция вирусов гриппа в настоящее время в стране не отмечается. Циркуляция вирусов гриппа А, причем H1N1 и H3N2, две разновидности вирусов гриппа А, и циркуляция вирусов гриппа В, линии “Виктория”, которая все-таки, как прогнозируется, будет менее активна, чем в прошлом году. Но параллельно будет циркуляция негриппозных вирусов, в том числе и нового коронавируса», — рассказала завотделом.