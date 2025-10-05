Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадырову подарили меч первого имама Северного Кавказа

Кадырову в день рождения подарили меч 1-го имама Северного Кавказа Шейха Мансура.

ГРОЗНЫЙ, 4 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему подарили меч первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура.

Кадырову в воскресенье исполняется 49 лет, подарок ему передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе открытия правительственного комплекса в Грозном.

«Для меня стало большой честью принять из его (Даудова) рук золотую звезду высшего звания Чеченской Республики — “Герой ЧР, Къонах”, а также бесценный подарок — меч нашего легендарного национального героя, имама Северного КавказаШейха Мансура», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он назвал подарок «достоянием всего чеченского народа» и поблагодарил за оказанное внимание и доверие.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше