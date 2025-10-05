Кадырову подарили меч первого имама Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 4 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ему подарили меч первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура.
Кадырову в воскресенье исполняется 49 лет, подарок ему передал председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе открытия правительственного комплекса в Грозном.
«Для меня стало большой честью принять из его (Даудова) рук золотую звезду высшего звания Чеченской Республики — “Герой ЧР, Къонах”, а также бесценный подарок — меч нашего легендарного национального героя, имама Северного КавказаШейха Мансура», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он назвал подарок «достоянием всего чеченского народа» и поблагодарил за оказанное внимание и доверие.