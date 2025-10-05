Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава БелАЭС раскрыл место площадки для хранения отработанных ядерных отходов

Гендиректор БелАЭС рассказал о месте, где находится отработанное ядерное топливо.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор Белорусской АЭС Сергей Бобович раскрыл в эфире телеканала СТВ, где находится отработанное ядерное топливо и рассказал о месте площадки для хранения отработанных ядерных отходов.

По словам Бобовича, отработавшее свой срок топливо хранится в бассейне выдержки. А он находится внутри контайнмента реакторного отделения.

Что касается планов по переработке отработанного ядерного топлива, то сначала его направят на переработку в Россию, а затем вернут в Беларусь.

«Они (отходы. — Ред.) будут переработаны до необходимой пониженной активности, после чего через определенное время вернутся к нам в страну и здесь будут захоронены».

Сергей Бобович добавил, что это общемировая практика, а сами отходы очень компактные. Но сам процесс переработки занимает «очень длительный период, это десятилетия будут». Правда, пока площадка для хранения лишь выбирается с учетом тех же параметров по грунту.

«Локация непосредственно возле нас, либо чуть дальше. Это уже детали», — отметил спикер.

Ранее мы писали, что экс-дирижер Президентского оркестра Беларуси Виктор Бабарикин попал под атаку дронов в Донецке.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси — то тепло, то холодно.