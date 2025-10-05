Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву по делу о мошенничестве

Следствие полагает, что в сентябре 2020 года группа чиновников республиканского Минздрава заключила договоры с компаниями на сумму 516 миллионов рублей. В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе. При этом на основании приказа Беляевой были заключены дополнительные необоснованные соглашения с другими организациями на техсопровождение, что принесло ущерб бюджету на сумму более одного миллиона рублей.