Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву по делу о мошенничестве

Экс-чиновница Беляева отправлена в СИЗО до 3 декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Дагестане отправил в СИЗО подозреваемую в мошенничестве бывшую главу Минздрава республики Татьяну Беляеву. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, Кировский суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 3 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в сентябре 2020 года группа чиновников республиканского Минздрава заключила договоры с компаниями на сумму 516 миллионов рублей. В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе. При этом на основании приказа Беляевой были заключены дополнительные необоснованные соглашения с другими организациями на техсопровождение, что принесло ущерб бюджету на сумму более одного миллиона рублей.

Как писал сайт KP.RU, 30 сентября Октябрьский суд Краснодара арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Экс-чиновник отправлен под стражу на два месяца, до 29 ноября 2025 года. Пресс-служба судов региона сообщила, что о такой мере пресечения просило следствие.

Напомним, объявивший об отставке в связи с уходом на спецоперацию Власов был задержан правоохранителями по подозрению в крупном хищении гуманитарной помощи для нужд СВО.