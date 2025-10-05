Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву по делу о мошенничестве

Суд в Дагестане отправил в СИЗО подозреваемую в мошенничестве бывшую главу Минздрава республики Татьяну Беляеву. Об этом сообщил ТАСС.
По данным агентства, Кировский суд Махачкалы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой.
«Суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 3 декабря 2025 года», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что в сентябре 2020 года группа чиновников республиканского Минздрава заключила договоры с компаниями на сумму 516 миллионов рублей. В пределах гарантийного срока (в течение года) исполнителем должно было производиться гарантийное обслуживание работ на безвозмездной основе. При этом на основании приказа Беляевой были заключены дополнительные необоснованные соглашения с другими организациями на техсопровождение, что принесло ущерб бюджету на сумму более одного миллиона рублей.
