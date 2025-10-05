Эпидемиолог сказала, стали ли белорусы чаще болеть в последние годы

Завотделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая сказала в эфире телеканала СТВ, стали ли белорусы чаще болеть в последние годы.
По словам специалиста, в Беларуси каждый год в сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями болеет до 40% жителей страны. Однако сезоны 2023 — 2024 годов показала следующее:
«Уровень интенсивности эпидемического процесса, именно респираторных инфекций, как мы говорим, практически вернулся на допандемический период».
