Психолог указала на ошибку Киркорова, запретившего дочери делать пирсинг

«Еще действенный способ — показать, как это будет выглядеть спустя время, но не через много лет. Сейчас в соцсетях много роликов, где блогеры показывают последствия пирсингов или татуировок. И признают, что это было худшим решением в их жизни. Подобный контент может сработать», — говорит Дугенцова.