Психолог указала на ошибку Киркорова, запретившего дочери делать пирсинг

Филипп Киркоров старается справляться с подростковым возрастом сына и дочери.
Певец Филипп Киркоров запретил 13-летней дочери Алле-Виктории делать пирсинг. Такую же идею ранее отвергла своей дочери Анджелине телеведущая Виктория Боня. Но запрет — не самый лучший способ воспитания. О том, как лучше реагировать на странные желания подростка, в беседе с URA.RU рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.
«Желание сделать модификации со своим телом — типичное проявление подросткового этапа, поиска идентичности и самовыражения. Ребенок стремится ощутить контроль над собственным телом, показать, что он отдельная личность. И это не обязательно протест против семьи. Чаще это способ показать миру свою самостоятельность, способ попробовать границы дозволенного», — поясняет эксперт.
Подросткам не стоит ничего запрещать — это может спровоцировать не только напряженные отношения, но и вызвать желание сделать тайно и назло. Главное в этой ситуации — не обесценивать и не высмеивать идею ребенка.
Для начала надо обсудить, зачем в принципе подросток хочет пирсинг. Затем предложите взять небольшую паузу и вернуться к диалогу по истечению этого срока.
«Еще действенный способ — показать, как это будет выглядеть спустя время, но не через много лет. Сейчас в соцсетях много роликов, где блогеры показывают последствия пирсингов или татуировок. И признают, что это было худшим решением в их жизни. Подобный контент может сработать», — говорит Дугенцова.
Также можно предложить ребенку поносить муляж пирсинга или сделать временную татуировку, если речь идет о том, чтобы украсить свое тело рисунками. Все эти действия призваны не ставить жесткий запрет, а выводить ребенка на диалог. Только это поможет сохранить отношения и убережет от ошибок.