Долина намерена судиться с продавцами ростовых кукол со своим лицом

Изображение артистки продают за 2000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Известная певица Лариса Долина возмущена тем, что в России появились в продаже ростовые куклы с ее изображением. Приобрести товар можно на маркетплейсах, поэтому звезда решила судиться с продавцами.

В самое ближайшее время она намерена обратиться с иском в суд к тем, кто продает фигуры, на которых запечатлена звезда.

Речь идет об изображениях, нанесенных на прочный картон. Цена звезды всего несколько тысяч рублей, за эти деньги продавец обещает прислать покупателю изображение певицы в полный рост, которое можно поставить где угодно.

Директор звезды Сергей Пудовкин отметил, что подобное недопустимо. Образ народной артистки России используется без разрешения, а это значит, что нарушаются ее права.

— Мы подготовили иск о компенсации за незаконное использование образа Ларисы Долиной в коммерческих целях, — сказал Сергей Пудовкин Super.ru.

Неправомерное использование имени и портрета артистки может привести к серьезному наказанию, речь идет о суммах в несколько сотен тысяч рублей.

— Это попытка наживы на легендарной артистке, и за это придется отвечать, — резюмировал Сергей Пудовкин.