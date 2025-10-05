Долина намерена судиться с продавцами ростовых кукол со своим лицом

Известная певица Лариса Долина возмущена тем, что в России появились в продаже ростовые куклы с ее изображением. Приобрести товар можно на маркетплейсах, поэтому звезда решила судиться с продавцами.
В самое ближайшее время она намерена обратиться с иском в суд к тем, кто продает фигуры, на которых запечатлена звезда.
Речь идет об изображениях, нанесенных на прочный картон. Цена звезды всего несколько тысяч рублей, за эти деньги продавец обещает прислать покупателю изображение певицы в полный рост, которое можно поставить где угодно.
Директор звезды Сергей Пудовкин отметил, что подобное недопустимо. Образ народной артистки России используется без разрешения, а это значит, что нарушаются ее права.
— Мы подготовили иск о компенсации за незаконное использование образа Ларисы Долиной в коммерческих целях, — сказал Сергей Пудовкин Super.ru.
Неправомерное использование имени и портрета артистки может привести к серьезному наказанию, речь идет о суммах в несколько сотен тысяч рублей.
— Это попытка наживы на легендарной артистке, и за это придется отвечать, — резюмировал Сергей Пудовкин.