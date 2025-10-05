Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву на два месяца

Бывшая министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева арестована на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.
В Кировском районном суде Махачкалы уточнили, что мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Беляеву задержали на территории Ставропольского края.
По версии следствия, в сентябре 2020 года Минздрав Дагестана заключил договоры с рядом коммерческих организаций на общую сумму 516 миллионов рублей в рамках реализации регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения.
Следствие установило, что в течение гарантийного срока подрядчик должен был бесплатно обеспечивать техническое обслуживание внедренной системы. Однако, по распоряжению Беляевой, в 2021—2024 годах были заключены дополнительные договоры с другими организациями на аналогичные услуги, что фактически дублировало гарантийные обязательства.
В результате, по данным следствия, бюджету был причинен ущерб свыше одного миллиона рублей.
Татьяна Беляева занимала пост министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года, после чего возглавила один из санаториев Кавказских Минеральных Вод.
