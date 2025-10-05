Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву на два месяца

В сентябре 2020 года Минздрав Дагестана заключил договоры с рядом коммерческих организаций на общую сумму 516 миллионов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева арестована на два месяца по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.

В Кировском районном суде Махачкалы уточнили, что мера пресечения избрана в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Беляеву задержали на территории Ставропольского края.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Минздрав Дагестана заключил договоры с рядом коммерческих организаций на общую сумму 516 миллионов рублей в рамках реализации регионального сегмента Единой государственной информационной системы здравоохранения.

Следствие установило, что в течение гарантийного срока подрядчик должен был бесплатно обеспечивать техническое обслуживание внедренной системы. Однако, по распоряжению Беляевой, в 2021—2024 годах были заключены дополнительные договоры с другими организациями на аналогичные услуги, что фактически дублировало гарантийные обязательства.

В результате, по данным следствия, бюджету был причинен ущерб свыше одного миллиона рублей.

Татьяна Беляева занимала пост министра здравоохранения Дагестана с февраля 2022 по август 2024 года, после чего возглавила один из санаториев Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что экс-помощник министра ЧС Крыма осужден на 6 лет за мошенничество с землей.