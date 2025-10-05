Суд арестовал экс-главу Минздрава Дагестана Беляеву на два месяца

Следствие установило, что в течение гарантийного срока подрядчик должен был бесплатно обеспечивать техническое обслуживание внедренной системы. Однако, по распоряжению Беляевой, в 2021—2024 годах были заключены дополнительные договоры с другими организациями на аналогичные услуги, что фактически дублировало гарантийные обязательства.