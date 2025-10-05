Ричмонд
Во Франции начали расследование гибели журналиста Лалликана на Украине

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель Лалликана.

Источник: Аргументы и факты

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование обстоятельств гибели французского фотокорреспондента Антони Лалликана, сопровождавшего украинскую армию в зоне СВО, сообщает агентство France-Presse.

Как уточнили в прокуратуре, проведение расследования поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель Лалликана, отметив, что журналист погиб, предположительно, в результате атаки беспилотников.

Международная федерация журналистов (IFJ) сообщила, что инцидент произошел на территории Донбасса, где Лалликан выполнял задание от агентства Hans Lucas.