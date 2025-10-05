Во Франции начали расследование гибели журналиста Лалликана на Украине

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование обстоятельств гибели французского фотокорреспондента Антони Лалликана, сопровождавшего украинскую армию в зоне СВО, сообщает агентство France-Presse.
Как уточнили в прокуратуре, проведение расследования поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель Лалликана, отметив, что журналист погиб, предположительно, в результате атаки беспилотников.
Международная федерация журналистов (IFJ) сообщила, что инцидент произошел на территории Донбасса, где Лалликан выполнял задание от агентства Hans Lucas.