Отец Товстика заговорил про сноху Елену: «Не дано ей Богом любить своих детей»

Скандальный развод Товстиков-Дибровых стал самой обсуждаемой темой последних месяцев. Недавно в том вопросе была поставлена точка: телеведущий развелся с женой в середине сентября, бизнесмен — в последний день того же месяца.
Но если Дибровы не стали судиться за имущество, они смогли подписать мировое соглашение, то вот Товстикам предстоит череда судов за активы. Так же открыт вопрос о детях, старшие покинули дом матери и перебрались жить к отцу. Младшие остались с матерью, но Роман участвует в их жизни.
Долгое время свою позицию высказывали только Роман и Елена, на этот раз прервать молчание решил отец бизнесмена Владимир.
Об экс-снохе он далеко не самого лучшего мнения, говорит, что женщина «сама себе могилу роет», так как не ценит своих детей.
— Нарожала шесть детей и никого не любит, — говорит мужчина.
Он отметил, что за шестью детьми, которые родились в браке с его сыном Романом. Все время следят няни, никакого материнского тепла дети не видят.
— Не дано ей Богом любить своих детей. Естественно, дети ее не любят, старшие ее вообще терпеть не могут, — сказал Владимир Super.ru.
Мужчина так же отметил, что с самого начала знал, что этот союз обречен.
Напомним, Роман и Елена прожили вместе 19 лет, развод оказался скандальным. По брачному контракту многодетной маме достался дом за 600 млн. Но Елена считает, что муж обманул ее, заставив подписать брачный контракт и закрутив роман с Полиной Дибровой.