Минобразования раскрыло отзывы на месяц без телефонов в школах Беларуси

Минобразования рассказало про отзывы на месяц без мобильных телефонов в школах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай подвел в эфире телеканала СТВ итог месяца без мобильных телефонов в школах Беларуси.

«Можно с уверенностью сказать, что в целом и от родительской общественности, и от педагогической мы слышим положительные отзывы».

Мнения, по словам замминистра, касаются того, что «мобильные устройства находятся в специально предназначенных для этого местах и не мешают детям в учебном процессе и в целом в школьной жизни».

