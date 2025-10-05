Минобразования раскрыло отзывы на месяц без телефонов в школах Беларуси

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай подвел в эфире телеканала СТВ итог месяца без мобильных телефонов в школах Беларуси.
«Можно с уверенностью сказать, что в целом и от родительской общественности, и от педагогической мы слышим положительные отзывы».
Мнения, по словам замминистра, касаются того, что «мобильные устройства находятся в специально предназначенных для этого местах и не мешают детям в учебном процессе и в целом в школьной жизни».
