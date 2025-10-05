Ричмонд
Польша в последний рабочий день отменила визы участникам конференции ОБСЕ из РФ

Польша отозвала визы российских участников конференции ОБСЕ в Варшаве.

Польша приняла решение об аннулировании виз представителей Российского общественного института избирательного права перед (РОИИП) прямо перед конференцией ОБСЕ. Об этом сообщили представители РОИИП.

В институте подчеркнули, что аннулирование виз произошло в последний рабочий день перед вылетом делегации на конференцию. При чем, сделал это консульский отдел Польши в России, который сам ранее и выдал визы представителям РОИИП.

«Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока», — заявили в институте.

Ко всему прочему, причины отзыва разрешающих въезд документов не были озвучены. В РОИПП добавили, что подобные действия польских властей способствуют лишь разрушению многосторонних связей и воспрепятствуют участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ.

Представители РОИПП направили письмо на имя председателя постоянного совета ОБСЕ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека с требованием разобраться в ситуации.

Ранее сайт KP.RU писал о пяти стран Евросоюза, которые заблокировали визовые ограничения для граждан России. С предложением о введении ограничений на выдачу виз россиянам выступила накануне главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Так, ее предложения были заблокированы в Греции, Италии, Испании, Франции и Венгрии.

