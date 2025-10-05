Польша в последний рабочий день отменила визы участникам конференции ОБСЕ из РФ

Польша приняла решение об аннулировании виз представителей Российского общественного института избирательного права перед (РОИИП) прямо перед конференцией ОБСЕ. Об этом сообщили представители РОИИП.
В институте подчеркнули, что аннулирование виз произошло в последний рабочий день перед вылетом делегации на конференцию. При чем, сделал это консульский отдел Польши в России, который сам ранее и выдал визы представителям РОИИП.
«Накануне Конференции ОБСЕ по человеческому измерению власти Польши грубо продемонстрировали свой бойкот всеобъемлющему диалогу от Ванкувера до Владивостока», — заявили в институте.
Ко всему прочему, причины отзыва разрешающих въезд документов не были озвучены. В РОИПП добавили, что подобные действия польских властей способствуют лишь разрушению многосторонних связей и воспрепятствуют участию представителей гражданского общества в работе Конференции по человеческому измерению ОБСЕ.
Представители РОИПП направили письмо на имя председателя постоянного совета ОБСЕ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека с требованием разобраться в ситуации.
