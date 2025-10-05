Футболист Сперцян готов пройти детектор лжи на расизм

«Считаю абсолютно недопустимыми бездоказательные обвинения в мой адрес и готов подтвердить свою невиновность любыми способами. Изучайте видеозаписи, анализируйте движение губ, проверяйте на полиграфе я не вижу препятствий. Я полностью уверен в себе и своих словах, я точно знаю, что подобных выражений не произносил. Воспитанный на Кавказе, я прекрасно понимаю все принципы чести, меня правильно воспитали родители, и я никогда не позволил бы себе подобного», подчеркнул Сперцян, отметив, что происходящее напоминает ему «цирковое представление».