Футболист Сперцян готов пройти детектор лжи на расизм

Капитан футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян разместил в своем Telegram-канале видеозапись с обращением, где заявил о готовности всеми доступными методами, включая проверку на детекторе лжи, подтвердить отсутствие расистских высказываний в адрес защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга из Сенегала.
Напомним, матч одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги между клубами прошел в субботу в Краснодаре и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. В заключительной стадии второго тайма между Ндонгом и Сперцяном произошло столкновение. Судья, изучив повторы эпизода, удалил сенегальского футболиста за проявление агрессии, тогда как Сперцян был наказан предупреждением за провокационное поведение. После финального свистка Ндонг сообщил, что оппонент допускал в его адрес оскорбления на расовой почве. «Ахмат» распространил официальное обращение с требованием к Российскому футбольному союзу применить к Сперцяну дисциплинарные санкции.
«Считаю абсолютно недопустимыми бездоказательные обвинения в мой адрес и готов подтвердить свою невиновность любыми способами. Изучайте видеозаписи, анализируйте движение губ, проверяйте на полиграфе я не вижу препятствий. Я полностью уверен в себе и своих словах, я точно знаю, что подобных выражений не произносил. Воспитанный на Кавказе, я прекрасно понимаю все принципы чести, меня правильно воспитали родители, и я никогда не позволил бы себе подобного», подчеркнул Сперцян, отметив, что происходящее напоминает ему «цирковое представление».
