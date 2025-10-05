Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Сперцян готов пройти детектор лжи на расизм

Капитан футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян разместил в своем Telegram-канале видеозапись с обращением, где заявил о готовности всеми доступными методами, включая проверку на детекторе лжи, подтвердить отсутствие расистских высказываний в адрес защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга из Сенегала.

Капитан футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян разместил в своем Telegram-канале видеозапись с обращением, где заявил о готовности всеми доступными методами, включая проверку на детекторе лжи, подтвердить отсутствие расистских высказываний в адрес защитника грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга из Сенегала.

Напомним, матч одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги между клубами прошел в субботу в Краснодаре и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. В заключительной стадии второго тайма между Ндонгом и Сперцяном произошло столкновение. Судья, изучив повторы эпизода, удалил сенегальского футболиста за проявление агрессии, тогда как Сперцян был наказан предупреждением за провокационное поведение. После финального свистка Ндонг сообщил, что оппонент допускал в его адрес оскорбления на расовой почве. «Ахмат» распространил официальное обращение с требованием к Российскому футбольному союзу применить к Сперцяну дисциплинарные санкции.

«Считаю абсолютно недопустимыми бездоказательные обвинения в мой адрес и готов подтвердить свою невиновность любыми способами. Изучайте видеозаписи, анализируйте движение губ, проверяйте на полиграфе я не вижу препятствий. Я полностью уверен в себе и своих словах, я точно знаю, что подобных выражений не произносил. Воспитанный на Кавказе, я прекрасно понимаю все принципы чести, меня правильно воспитали родители, и я никогда не позволил бы себе подобного», подчеркнул Сперцян, отметив, что происходящее напоминает ему «цирковое представление».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.