Россиянам подсказали, как не ошибиться в выборе хурмы

Определить спелость хурмы можно по нескольким признакам. Главное — консистенция мякоти: если плод податливый, но не расползается, значит, он созрел. Слишком твердая хурма будет терпкой, а слишком мягкая — переспелой. Об этом пишут авторы портала Mail Здоровье.