Нутрициолог назвала большую восьмерку аллергичных продуктов — они есть на каждой кухне

— Сахар и алкоголь так же могут оказывать влияние на проявление аллергий, хотя сами по себе они не являются аллергенами. Избыточное потребление сахара может привести к воспалительным процессам в организме, что может усугублять симптомы аллергии. Сахар может также снижать способность организма справляться с воспалениями и токсинами, что может сделать аллергию более выраженной, — сказала в беседе с Life.ru Юлия Радчик, детский врач-аллерголог.