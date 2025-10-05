Нутрициолог назвала большую восьмерку аллергичных продуктов — они есть на каждой кухне

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева назвала «большую восьмерку продуктов», которая есть на каждой кухне и может провоцировать аллергии. В список попали самые популярные продукты.
Принято считать, что пищевые аллергии чаще вызывают экзотические продукты, но это не так. Нестандартная реакция иммунной системы часто бывает на обычную еду.
Белок коровьего молока — главный аллерген детского возраста. Важно отличать аллергию на коровье молоко от лактазной недостаточности (непереносимости лактозы). В первом случае реакцию вызывает белок, во втором — неспособность переварить молочный сахар из-за нехватки фермента.
Куриное яйцо — наиболее сильные аллергены сосредоточены в белке. Аллергия в таком случае есть не только на сами яйца, но и эти продукты в выпечке и других готовых блюдах. Нужно соблюдать осторожность при вакцинации, некоторые вакцины выращивают на куриных эмбрионах и могут содержаться следы яичного белка. Про аллергию нужно сказать врачу до вакцинации.
Орехи — наиболее агрессивным провокатором являются грецкие орехи, фундук, миндаль, кешью, фисташки и пекан. В отличие от других аллергий, на них реакция может сохраняться на всю жизнь, ее невозможно перерасти.
Если есть аллергия на один вид орехов, значит высок риск, что проявится и на другой.
— Это связано со схожестью белков-аллергенов, таких как легумелины и PR-10 белки. При этом термическая обработка, в частности обжаривание, не снижает, а усиливает аллергенные свойства орехов, — говорит нутрициолог порталу Страсти.
Арахис — это не орех, а представитель семейства бобовых. Коварный аллерген, сохраняется реакция на всю жизнь. Иммунная система реагирует на специфические белки арахиса, такие как вицилин, профилин и глицинин. Термическая обработка усиливает эффект.
Пшеница и другие злаки — аллергии вызывают белки, содержащиеся в самых распространенных злаках: пшенице, ржи, ячмене и овсе.
Аллергия на пшеницу — это ответ иммунной системы на белок, в то время как целиакия — это аутоиммунное заболевание, вызванное непереносимостью глютена.
Соя — аллергию вызывает белок, содержащийся в соевых бобах. Эта аллергия может вызывать перекрестные реакции, например, на пыльцу березы.
Рыба — эта реакция тоже не проходит с возрастом. Если реакция возникла у ребенка или взрослого, она, скорее всего, сохранится на всю жизнь. Имунный ответ возникает на белок парвальбумин, он не разрушается при высокой температуре. Термическая обработка не делает рыбу безопасной для аллергика.
Морепродукты — аллергия может быть на ракообразных (креветки, крабы, раки, лобстеры), и моллюсков (устрицы, мидии, гребешки, кальмары, осьминоги).
— Сахар и алкоголь так же могут оказывать влияние на проявление аллергий, хотя сами по себе они не являются аллергенами. Избыточное потребление сахара может привести к воспалительным процессам в организме, что может усугублять симптомы аллергии. Сахар может также снижать способность организма справляться с воспалениями и токсинами, что может сделать аллергию более выраженной, — сказала в беседе с Life.ru Юлия Радчик, детский врач-аллерголог.
Ранее, кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский ответил в беседе с, может ли крупа с жучками и личинками привести к аллергии.
— Хотя такая крупа в большинстве случаев не опасна для здоровья, употреблять ее нежелательно. Жучки и их личинки не ядовиты, однако могут вызывать аллергию у людей с предрасположенностью. Кроме того, продукты жизнедеятельности насекомых придают продукту горечь, поэтому вкус блюда будет безнадежно испорчен. А если в крупе были плесень или грибки — есть риск бактериального загрязнения, — сказал эксперт.