Легенда о монстре: о чем фильм ужасов «Мокрячок Попай»

В российском прокате вышел фильм ужасов «Мокрячок Попай». Фильм основан на популярном американском персонаже комиксов и мультфильмов начала XX века. Зачем издеваются над популярными героями?
По сюжету фильма группа молодых людей приходит на заброшенный консервный завод. Они хотят проверить легенду об ужасном монстре моряке. И этот самый монстр в течение всего фильма избавляется от нежданных гостей. «Мокрячок Попай» не первый ужастик, который за свою основу берет образ популярных детских персонажей.
В прошлом году вышла уже вторая часть слешера (жанр фильмов-ужасов о том, как маньяк уничтожает своих жертв во всех подробностях. — «ВМ») «Винни-Пух: Кровь и мед» про знаменитого героя британского писателя Алана Милна и фильм про символ студии Уолта Диснея — «Микки Монстр».
— Этот конкретный поток фильмов ужасов про детских героев обусловлен американским законом об авторском праве. В начале этого года произведения 1929 года, в том числе ранние комиксы про Мокрячка Попая, стали достоянием общественности и свободными для использования, — рассказал «Вечерней Москве» специалист по кинопрокату, кинодистрибьютор крупной отечественной сети кинотеатров Василий Марицкий.
Та же история произошла с Винни-Пухом и Микки-Маусом.
Сериал «Гарри Поттер»: что известно.
— Что интересно, это распространяется на образы героев, созданные в конкретном году. В случае с Попаем все еще нельзя использовать его образ вместе со шпинатом. Хотя, казалось бы, Морячок и шпинат — вещи неразрывные, так стало только в 1932 году. Так что этот образ все еще недоступен для свободного использования. Поэтому и в ужастике шпината в зубах у героя нет, — добавляет эксперт.
Но зачем снимать именно кровавый ужастик с такими добрыми, милыми героями?
— Все это так называемые фильмы «категории Б». То есть второсортные, низкобюджетные и с плохим качеством. Они пытаются зацепить зрителя каким-то шок-контентом. Например, сделать Винни-Пуха убийцей, — добавляет он.
То есть это всего лишь попытка привлечь деньги за счет громких имен и шока. Яркий фасад, за которым не стоит ничего хорошего.
— Можно по-разному относиться к этической проблеме существования таких фильмов. Но главная и однозначная их проблема — это просто очень плохое кино. Скучное, однотипное, нестрашное и неинтересное, — заключает эксперт.
Подобные фильмы создаются очень быстро, ровно в тот год, когда авторское право на персонажа истекает. Это сказывается на качестве. Кроме того, создатели считают, что провокационной идеи и названия уже достаточно. Но это не так. Фильмы ненадолго появляются в новостных заголовках, а потом тонут среди хороших фильмов. Так что не стоит обращать внимание на эти дешевые провокации.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Филипп Фрихтер, киновед, ведущий подкастов и автор тематического курса:
— Кажется, что в кино уже никто не ходит, но это не так. Еженедельно в нашем прокате появляется десяток-другой новинок мировой киноиндустрии. И среди этого потока лишь единицы фильмов стоят вашего внимания. Чтобы уберечь вас от походов на пустые и никчемные ленты, вроде ужастиков про Мокрячка Попая, и работают кинокритики.
Что еще обходить стороной?
С 11 сентября в прокате идет французский мультфильм «Зверопоезд». Дешевая анимация паразитирует на известных названиях «Зверополис» и «Зверопой». Но лента не встает с ними даже рядом. Кино не сможет развлечь вас и ваших детей. И тем более не научит ничему новому.
18 сентября в нашем прокате появился фантастический боевик со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном — «Альтер». Очередное псевдоинтеллектуальное высказывание о богатом меньшинстве и бедном большинстве…. И даже короткий хронометраж в 1 час 25 минут не спасет зрителя от скуки.
Хотите пощекотать себе нервы? Тогда американская премьера «Воображаемый друг» не для вас. Типичный представитель второсортных ужастиков.
Жанр фэнтези с каждым годом становится все более популярным. Такие фильмы и сериалы активно снимают не только за рубежом, но и в России. Какие отечественные фэнтези-проекты стоит посмотреть — в подборке «Вечерней Москвы».