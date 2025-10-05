Легенда о монстре: о чем фильм ужасов «Мокрячок Попай»

— Что интересно, это распространяется на образы героев, созданные в конкретном году. В случае с Попаем все еще нельзя использовать его образ вместе со шпинатом. Хотя, казалось бы, Морячок и шпинат — вещи неразрывные, так стало только в 1932 году. Так что этот образ все еще недоступен для свободного использования. Поэтому и в ужастике шпината в зубах у героя нет, — добавляет эксперт.