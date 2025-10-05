Историк: уже в марте 1942-го в Казани проведена очередная сессия Академии наук БССР

Однако, учитывая стремительное изменение линии фронта летом и осенью 1941 года, далеко не всем деятелям науки и искусства удается покинуть территорию республики централизованно. 15 января 1942 года секретарь ЦК КП (б)Б Тимофей Горбунов из Казани, где в то время пребывало руководство республики, отчитывается секретарю ЦК КП (б)Б Пантелеймону Пономаренко о местопребывании интеллигенции: «Творческие работники оперы находятся в различных городах страны. Живут они по-разному. Некоторым из них оказана материальная помощь. Совнарком БССР послал тов. Александровской — 3 тыс. рублей, Друкер — 2 тыс. рублей, Бычкову — 1500 ₽, Арсенко — 1500 ₽ Мы ведем переговоры с Совнаркомом Татарской АССР о приглашении в состав Казанского оперного театра ведущей группы наших артистов. Для содержания наших артистов требуется 600 тысяч рублей в год с учетом расходов по переезду в гор. Казань… Писатели наши в основном концентрируются в двух местах. Часть их во главе с Лыньковым и Крапивой, как вам известно, работает во фронтовой газете “За Савецкую Беларусь”, вторая часть — в газете “Савецкая Беларусь”. Янка Купала живет в поселке Печищи в 12 километрах от Казани. Устроили его здесь хорошо. Очень жаль безвременной кончины писателя Змитрока Бядули. Он умер в Уральске. Совнарком Белоруссии установил ежемесячную пенсию семье Бядули — дочери и сыну 500 рублей и матери — 200 рублей, а также оказал единовременную помощь в сумме 2000 рублей».