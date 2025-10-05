Историк: уже в марте 1942-го в Казани проведена очередная сессия Академии наук БССР

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце 1941 года в тылу СССР возобновили деятельность около 100 выехавших из оккупированной территории академиков, членов-корреспондентов Академии наук БССР, докторов и кандидатов наук, которые были эвакуированы в Ташкент, Самарканд, Казань, Москву и другие города Советского Союза. Об этом рассказал в интервью журналу «Экономика Беларуси» Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник отдела публикаций Национального архива Беларуси.
В первые месяцы начала Великой Отечественной войны с территории БССР централизованно эвакуируются не только электростанции, фабрики и заводы. 31 июля 1941 года в ответ на ходатайство Академии наук БССР, направленное в Москву двумя неделями ранее, под грифом «Совершенно секретно» Алексей Косыгин, заместитель председателя Совета по эвакуации при правительстве СССР, подписывает распоряжение о направлении академиков и членов-корреспондентов АН БССР в Ташкент «для использования на работе в местных вузах и научных учреждениях». Народному комиссариату путей сообщения приказано в трехдневный срок выделить постпредству БССР железнодорожный вагон для научной элиты.
Однако, учитывая стремительное изменение линии фронта летом и осенью 1941 года, далеко не всем деятелям науки и искусства удается покинуть территорию республики централизованно. 15 января 1942 года секретарь ЦК КП (б)Б Тимофей Горбунов из Казани, где в то время пребывало руководство республики, отчитывается секретарю ЦК КП (б)Б Пантелеймону Пономаренко о местопребывании интеллигенции: «Творческие работники оперы находятся в различных городах страны. Живут они по-разному. Некоторым из них оказана материальная помощь. Совнарком БССР послал тов. Александровской — 3 тыс. рублей, Друкер — 2 тыс. рублей, Бычкову — 1500 ₽, Арсенко — 1500 ₽ Мы ведем переговоры с Совнаркомом Татарской АССР о приглашении в состав Казанского оперного театра ведущей группы наших артистов. Для содержания наших артистов требуется 600 тысяч рублей в год с учетом расходов по переезду в гор. Казань… Писатели наши в основном концентрируются в двух местах. Часть их во главе с Лыньковым и Крапивой, как вам известно, работает во фронтовой газете “За Савецкую Беларусь”, вторая часть — в газете “Савецкая Беларусь”. Янка Купала живет в поселке Печищи в 12 километрах от Казани. Устроили его здесь хорошо. Очень жаль безвременной кончины писателя Змитрока Бядули. Он умер в Уральске. Совнарком Белоруссии установил ежемесячную пенсию семье Бядули — дочери и сыну 500 рублей и матери — 200 рублей, а также оказал единовременную помощь в сумме 2000 рублей».
Платежеспособность этих сумм будет понятна из цен, которые в своем письме в декабре 1941 года из Алма-Аты Якубу Коласу приводит Янка Мавр: «Если бы я получил гонорар, который мне причитался, я бы сразу купил бы по коммерческой цене 2 кило белого хлеба (по 5 ₽ 60 коп. — кило), 1 кило ливерной колбасы (5 ₽ 20 коп.,), 3 кило яблок (по 6 ₽), 1 кило брынзы (9 ₽) и 10 кило сахару на базаре (по 15 ₽). Я бачыў, як людзі ўсе гэта купляюць…»-0-
