В Японии резко вырос спрос на охотников за привидениями

В Японии наблюдается повышенный интерес к услугам «охотников за привидениями». Причем эксперты считают, что он обусловлен ростом цен на жилье. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В Японии наблюдается повышенный интерес к услугам «охотников за привидениями». Причем эксперты считают, что он обусловлен ростом цен на жилье. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В Токио действуют компании, которые занимаются проверкой домов с «плохой аурой». Они предлагают ритуалы по изгнанию духов, чтобы успокоить жильцов.

В последнее время в связи с увеличением стоимости недвижимости спрос на подобные услуги значительно вырос. Вероятно, это связано с тем, что дома, где произошли те или иные трагические события, падают в цене. Отмечается, что стоимость таких объектов с «привидениями» снижается на 10−20 процентов.

Охотники применяют специальное оборудование для выявления необычных явлений в местах, где имели место несчастные случаи. После проведения необходимых исследований они предоставляют справку, подтверждающую отсутствие паранормальной активности в доме.

Стоимость такой проверки, согласно данным одной из компаний, составляет от 80 000 до 150 000 иен (что эквивалентно 44−88 тысячам рублей) за день работы, говорится в материале.

Порой к подобным практикам прибегают и знаменитые люди. По словам королевского биографа Роберта Хардмана, покойная королева Великобритании Елизавета II однажды приняла участие в обряде «религиозного очищения» в Сандрингеме. Это произошло в 2000 году, почти через 50 лет после смерти ее отца, Георга VI. В спальне, где скончался монарх, якобы заметили призрака.

