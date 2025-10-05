Белорусский эпидемиолог предупредила о настороженности из-за нового типа коронавируса «Стратус»

Заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая сказала предупредила в эфире телеканала СТВ о последствиях заражения новым типом коронавируса «Стратус».
Эпидемиолог сказала, что наравне с циркуляцией двух разновидностей вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2), а также вирусов гриппа В — речь о линии «Виктория» (впрочем, тут активность ожидается ниже, чем в сезоне 2024 — 2025 годов). «Но параллельно будет циркуляция негриппозных вирусов, в том числе и нового коронавируса», — сказала Высоцкая.
Говоря о «Стратусе», новом типе коронавируса (это новый вариант «Омикрона» — мутанта первичного ковида) специалист отметила:
«У него большая заразительность. Но вместе с тем, что успокаивает немного, но все-таки настороженность сохраняется, что вирус не приводит к каким-либо тяжелым проявлениям заболевания. Но хотелось бы сказать, если у человека есть какая-то сопутствующая патология, то как себя поведет данный патоген, заразив этого человека… Конечно, надо быть настороженным».
В целом, Вероника Высоцкая отметила:
«Показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних данных».
Также эпидемиолог сказала, стали ли белорусы чаще болеть в последние годы.
