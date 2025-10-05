Отец Романа Товстика сорвался на Елену: «Меня к внукам не пускают!»

Отец Романа Товстика впервые с момента развода Романа и Елены решил высказаться о происходящей ситуации. Владимир Товстик признался, что с самого начала этих отношений полагал, что дело завершится разводом.
Роман и Елена прожили вместе 19 лет, за это время они стали родителями шестерых детей.
Владимир не скрывает своего отношения к экс-снохе, говорит, что она плохая мать и никогда не любила своих детей, потому что не умеет.
Развод — это трагедия, но дети не остались на улице и без присмотра, все их проблемы решает Роман: одевает, водит в садик, водит в школу. Мама же, по словам Владимира, занята собой, ходит по парикмахерским и массажным салонам.
Детей воспитывают няни, при этом Елена буквально выживает помощниц. Не дает она видеться детям и с дедушкой.
— Меня к внукам не пускают. Я им ягоды привожу, Елена же никогда ничего хорошего не купит. Закажет, привезет какое-то дерьмо гнилое, а я с базара привожу за свои копейки. Она меня не пускает — и все. Считает, что дед плохой. Романа не пускает, меня не пускает, — возмутился Владимир в беседе с Super.ru.
Напомним, Роман и Елена прожили вместе 19 лет. Сейчас супруги развелись, бизнесмен строит отношения с Полиной Дибровой.