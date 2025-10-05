В Мядельском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся женщине

Сегодня на номер 112 поступил звонок. Мужчина сообщил, что отправился с матерью за грибами недалеко от деревни Малая Сырмеж. Как выяснилось, во время сбора грибов они разделились. Через некоторое время сын вышел к дороге, а мать так и не появилась. Мужчина смог указать спасателям примерный район поисков и поддерживал связь с матерью по телефону.