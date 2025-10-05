В Мядельском районе спасатели помогли выйти из леса заблудившейся женщине

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мядельском районе спасатели помогли заблудившейся в лесу женщине. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Сегодня на номер 112 поступил звонок. Мужчина сообщил, что отправился с матерью за грибами недалеко от деревни Малая Сырмеж. Как выяснилось, во время сбора грибов они разделились. Через некоторое время сын вышел к дороге, а мать так и не появилась. Мужчина смог указать спасателям примерный район поисков и поддерживал связь с матерью по телефону.
Через несколько часов работники МЧС обнаружили потерявшуюся и благополучно вывели из леса. Медицинская помощь ей не понадобилась. -0-