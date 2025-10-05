Российский турист вызвал полицию в ресторан Таиланда из-за большой суммы в чеке

В одном из ресторанов Таиланда российский турист отказался оплачивать выставленный ему счет. Для разрешения возникшего спора он обратился за помощью к местной полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в заведении в Паттайе. Турист из России сделал заказ из нескольких блюд. Предъявленный ему счет на сумму 3840 бат (около 10 тысяч рублей) показался ему неоправданно высоким.
Для урегулирования возникшей ситуации россиянин вызвал полицейских. После выяснения обстоятельств стороны пришли к соглашению. В итоге турист заплатил 1500 бат, что по актуальному курсу составляет около 3800 рублей, говорится в публикации.
В конце сентября в Таиланде произошел еще один скандал с россиянином. Треш-блогеру из России Георгию Дзугкоеву запретили въезд в страну на 99 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за секса в кузове пикапа на Пхукете. О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. Дзугкоев, известный своими провокационными видео на своем канале, решил опубликовать ролик, где он занимается сексом с женщиной прямо в кузове пикапа, который едет по проезжей части.