Российский турист вызвал полицию в ресторан Таиланда из-за большой суммы в чеке

В конце сентября в Таиланде произошел еще один скандал с россиянином. Треш-блогеру из России Георгию Дзугкоеву запретили въезд в страну на 99 лет и оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за секса в кузове пикапа на Пхукете. О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. Дзугкоев, известный своими провокационными видео на своем канале, решил опубликовать ролик, где он занимается сексом с женщиной прямо в кузове пикапа, который едет по проезжей части.