Не выдержало сердце: Пожилой мужчина умер, защищая пиво от магазинного вора

В США пожилой продавец скончался, когда пытался защитить пиво от магазинного вора. Об этом сообщила газета The Mirror.
По данным издания, 64-летний Леобардо Эрнандес заметил вора, пытающегося похитить алкоголь из торговой точки. Тогда он решил дать отпор злоумышленнику. Но в какой-то момент мужчине стало плохо, его экстренно госпитализировали, однако позже он скончался.
В публикации уточнили, что вскрытие показало признаки умеренно увеличенного сердца, наличие бляшек и предшествующих проблем с сердцем. При этом полиция выясняет, способствовал ли стресс от инцидента в магазине смерти пожилого продавца. Магазинный вор в ходе происшествия убежал, он пока не пойман.
