Не выдержало сердце: Пожилой мужчина умер, защищая пиво от магазинного вора

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября в одном из домов в США произошел необычный инцидент. Эдди Андуйо, вернувшийся домой после поездки 23 августа, наткнулся на записку от незваного гостя, который, как выяснилось, не просто забрался в его дом, но и приготовил себе обед из спагетти. Вор также помыл посуду, привел себя в порядок и, даже оставив за собой следы, уведомил хозяина о своем присутствии в записке. По словам владельца жилища, что незнакомец оставил все вещи нетронутыми, кроме еды.