Новостройку по реновации на 480 квартир возводят в районе Покровское-Стрешнево

«В районе Покровское-Стрешнево возводится современный жилой комплекс на 480 квартир общей площадью более 28 тыс. кв. м. Все квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой. Придомовую территорию комплексно благоустроят и озеленят, во дворах оборудуют детскую и спортивную площадки и зоны для отдыха. Особое внимание уделено маломобильным гражданам: для них спроектируют пять квартир и безбарьерную среду. В шаговой доступности находятся станции метро и МЦД-2 “Тушинская”, а также метро “Спартак”. Сейчас на объекте приступили к возведению надземной части здания», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.