Новостройку по реновации на 480 квартир возводят в районе Покровское-Стрешнево

«В районе Покровское-Стрешнево возводится современный жилой комплекс на 480 квартир общей площадью более 28 тыс. кв. м. Все квартиры сдаются с готовой улучшенной отделкой. Придомовую территорию комплексно благоустроят и озеленят, во дворах оборудуют детскую и спортивную площадки и зоны для отдыха. Особое внимание уделено маломобильным гражданам: для них спроектируют пять квартир и безбарьерную среду. В шаговой доступности находятся станции метро и МЦД-2 “Тушинская”, а также метро “Спартак”. Сейчас на объекте приступили к возведению надземной части здания», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Новостройку возводят по адресу: Волоколамское шоссе, земельный участок № 106, вместо расселенных по программе реновации д. 104 и 106 по Волоколамскому шоссе, а также д. 17 в проезде Стратонавтов. В районе есть школы, детские сады и вся необходимая инфраструктура, а также спортивные объекты и зеленые зоны: парки «Берег реки Сходня» и «Покровское-Стрешнево».
На первых этажах смогут разместиться магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. Подъезды оснастят лифтами с возможностью перевозки маломобильных граждан и пожарных подразделений. Дополнительные зоны для хранения личных вещей обеспечат колясочные.
«Дом построят из монолитных железобетонных конструкций, что гарантирует прочность и долговечность. Стены из газобетонных блоков обеспечат тепло- и звукоизоляцию для комфортной жизни. На фасаде разместят боксы для кондиционеров в едином дизайне. Для строительства будут использованы материалы и оборудование российского производства. Это позволит обеспечить соответствие высоким стандартам программы реновации», — отметил генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов.
Мосгосстройнадзор контролирует строительство дома на всех этапах.
«Комитет одобрил возведение объекта в мае текущего года, после чего застройщик практически сразу приступил к работам на площадке. Инспекторы комитета составили график выездных проверок, в ходе которых будут оценивать качество выполненного объема работ и примененных материалов на соответствие утвержденным проектным решениям. Проведение первого мероприятия планируется в конце III квартала», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.