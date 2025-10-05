Стало известно о скорой отставке гендиректора «Спартака»

По полученным данным, новым руководителем красно-белого коллектива станет представитель структур «Лукойла». При этом конкретная кандидатура на данный момент не раскрывается. Назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака» состоялось в 2023 году, когда он сменил на этой позиции Евгения Мележикова.