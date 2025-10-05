Стало известно о скорой отставке гендиректора «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев покидает свой пост в московском клубе. Согласно имеющейся информации, функционер изъявил желание уйти с занимаемой должности два месяца назад, однако в тот момент руководство нефтяной компании «Лукойл» отклонило его просьбу. Соответствующие сведения распространил авторитетный инсайдер, сообщает «Комсомольская правда».
По полученным данным, новым руководителем красно-белого коллектива станет представитель структур «Лукойла». При этом конкретная кандидатура на данный момент не раскрывается. Назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака» состоялось в 2023 году, когда он сменил на этой позиции Евгения Мележикова.
