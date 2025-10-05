Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о скорой отставке гендиректора «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев покидает свой пост в московском клубе.

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев покидает свой пост в московском клубе. Согласно имеющейся информации, функционер изъявил желание уйти с занимаемой должности два месяца назад, однако в тот момент руководство нефтяной компании «Лукойл» отклонило его просьбу. Соответствующие сведения распространил авторитетный инсайдер, сообщает «Комсомольская правда».

По полученным данным, новым руководителем красно-белого коллектива станет представитель структур «Лукойла». При этом конкретная кандидатура на данный момент не раскрывается. Назначение Малышева на пост гендиректора «Спартака» состоялось в 2023 году, когда он сменил на этой позиции Евгения Мележикова.

Читайте по теме: Футболист Сперцян готов пройти детектор лжи на расизм.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше