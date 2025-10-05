Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Успенской сообщил о состоянии певицы после проведённой операции

Певице Любови Успенской успешно прооперировали руку. Об этом РИА «Новости» сообщил её директор Александр Иваненко.

Источник: Life.ru

По его словам, хирургическое вмешательство завершилось благополучно, и певица чувствует себя хорошо. Иваненко поблагодарил российских врачей. По его словам, все запланированные концерты состоятся.

«Всё хорошо, операция прошла успешно. Спасибо нашим прекрасным российским докторам. Артистка чувствует себя хорошо», — отметил Иваненко.

Напомним, ранее сообщалось, что певице предстоит операция из-за перелома руки. Артистке установили специальные швейцарские пластины. Из-за этого пришлось отменить ближайшие концерты, в том числе выступление в Екатеринбурге.

Ранее Успенская призналась, что меняет образ и прячется от фанатов в людных местах. По словам звезды, она давно нашла свой самый удачный образ, который помогает скрываться от фанатов. Однако рассказывать о нём певица не стала, оставив в секрете.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.